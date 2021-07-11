Командующий ВМС Украины наградил капитана эсминца Defender медалью «Защитник Украины»

На Украине наградили британского капитана эсминца Defender, недавно нарушившего российскую границу в Крыму, медалью «Защитник Украины» по итогам учений НАТО Sea Breeze 2021.

На торжественной церемонии, прошедшей в Доме офицеров, выступил командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа. Вместе с командиром эсминца он также наградил начальника регионального управления Морской охраны Олега Костура. Об этом сообщает издание «КП в Украине».

Напомним, эсминец ВМС Великобритании Defender в среду, 23 июня, нарушил государственную границу России у берегов Крымского полуострова. В Кремле после этого оценили ситуацию, назвав отношения России и Великобритании «подмороженными».