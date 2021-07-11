The Lancet: «Спутник V» показал высокие показатели безопасности в ходе вакцинации в Сан-Марино

РФПИ сообщил о публикации журналом EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) новых положительных данных по безопасности отечественного препарата в ходе вакцинации населения в Сан-Марино.

Так, практически все случаи нежелательных явлений вследствие вакцинации были легкими или же умеренными. Исследование среди лиц, получивших прививку одним или двумя компонентами российского «Спутника V», который использовался в ходе массовой вакцинации местных жителей страны, проводили с 4 марта по 8 апреля.

Результаты исследования показали высокую степень безопасности российской вакцины. Так, продемонстрированы высокие показатели переносимости в возрастной группе 60+, отсутствие зарегистрированных случаев смерти или госпитализации. Практически все зарегистрированные нежелательные явления после прохождения вакцинации были легкими или умеренными, а также длились не более 2 дней. Местные симптомы для возрастной группы 60+ наблюдались гораздо реже, чем у других одобренных вакцин против новой коронавирусной инфекции.

«Наши результаты дают основания полагать, что «Спутник V» имеет высокий профиль переносимости в возрастной группе 60 и более лет с точки зрения возникновения краткосрочных нежелательных явлений вследствие вакцинации», — отмечают авторы статьи.

Опубликованные данные говорят о высоких показателях безопасности российской вакцины «Спутник V», отсутствии случаев госпитализации, а также хорошей переносимости среди пожилых лиц.

Одной из первых стран Европы, кому удалось победить пандемию коронавируса, стало государство Сан-Марино. Там привиты уже 90% населения, и большинство из них для этого выбрали российскую вакцину «Спутник V».