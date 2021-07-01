Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге

В Санкт-Петербурге две девушки на электросамокатах врезались друг в друга на большой скорости. Видео момента происшествия появилось в соцсетях. Судя по записи с видеорегистратора, девушки двигались навстречу друг другу и не смогли разминуться.

Удар выглядит очень болезненным. По всей вероятности, девушки столкнулись головами. В первые секунды после аварии они не вставали с земли. Спустя несколько секунд к ним подбежали очевидцы, впоследствии вызвавшие медиков на место инцидента.

Скорая приехала спустя несколько минут после вызова, пострадавших госпитализировали в больницу.

Ранее специалисты ГИБДД подсчитали, сколько людей гибнут в ДТП с электросамокатами. Несмотря на незначительные на первый взгляд цифры, власти ряда российских городов, начиная с Москвы, задумались об урегулировании езды на данных индивидуальных транспортных средствах.