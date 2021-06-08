Специалисты ГИБДД подсчитали, сколько людей гибнут в ДТП с электросамокатами

В России за два года, 2019-й и 2020-й, согласно общей статистике ДТП, в авариях с участием электросамокатов погибли 10 человек. Об этом заявил начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин на круглом столе ОНФ, посвященном регулированию индивидуального «миктротранспорта».

По словам руководителя научного центра, в общей массе ДТП эти цифры незначительны: четверо погибших в 2019 году, и шестеро - в 2020 году. Митрохин отметил, что далеко не все электросамокаты могут разгоняться до высоких скоростей в 100 км/ч, и покупают такие средства передвижения единицы граждан.

«Говорят, что если пользователи таких средств носятся, значит, никого не жалеют. Но давайте быть реалистами. В столкновении пешехода с СИМ, вернее, наоборот, пользователя СИМ с пешеходом, пострадают они как минимум одинаково», - поделился мнением Митрошин.

Если пешеход при наезде на него электросамоката как минимум упадет, то владелец транспортного средства еще продолжает по инерции лететь. В пример работник научного центра ГИБДД привел недавний случай, когда солист балета Мариинского театра Давид Залеев пострадал после падения с самоката и впал в кому (согласно пресс-службе театра, артист пришел в сознание в конце мая).

«Маргиналы будут всегда, но любой нормальный здравомыслящий пользователь СИМ никогда не будет подвергать себя сам опасности, потому что он прекрасно понимает, что при инциденте в условиях, когда у него - ноль защиты и она не предвидится, он постарается вести себя адекватно», - цитирует представителя научного центра РИА Новости.

После участившихся в последнее время происшествий с электросамокатами власти крупных городов РФ, включая Москву, задумались об урегулировании езды на них. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в пешеходных зонах электросамокаты должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, а электросредства, взятые напрокат, будут ограничены по скорости движения до 25 км/час.