Путин подписал закон, запрещающий отождествлять роль СССР и нацистской Германии

Закон, который запрещает публично уподоблять действия и цели СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны, подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе также прописан запрет на отрицание решающей роли советского народа в победе над нацистами и освобождении стран Европы. Запрет распространяется на публичные высказывания, а также на публикации в СМИ и материалы в Интернете.

Поправки вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Ранее закон был принят Госдумой 9 июня и одобрен Советом Федерации 23 июня.

Также Путин подписал закон, запрещающий демонстрацию нацистских иерархов. Важно понимать, что запреты не относятся к изображениям атрибутики, символики или руководителей, в которых отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.