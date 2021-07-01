Путин подписал закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает иностранных IT-гигантов открывать филиалы или представительства в России.

Отмечается, что закон касается ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тысяч человек. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«С 1 января 2022 года владельцы крупных интернет-ресурсов должны будут открывать в России свои филиалы, представительства», - говорится в документе.

Кроме того, закон также вводит комплекс мер принуждения компаний к выполнению законодательства РФ.

Ранее Минцифры и Роскомнадзор поддержали законопроект о регулировании IT-гигантов. Об этом в мае текущего года сообщили представители ведомства и службы на расширенном заседании комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.