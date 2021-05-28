Минцифры и Роскомнадзор поддержали закон о регулировании IT-гигантов

Минцифры и Роскомнадзор поддержали законопроект о регулировании IT-гигантов. Об этом сообщили представители ведомства и службы на расширенном заседании комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Мы законопроект поддерживаем. Осуществляя деятельность у нас, иностранные IT-компании исполняют требование российского законодательства по желанию. Нам кажется, ситуация требует законодательного регулирования», - подчеркнула заместитель главы Минцифры Бэлла Черкесова.

Напомним, 13 мая в Государственной думе предложили обязать IT-компании, которые имеют ежедневную аудиторию более 500 тысяч российских пользователей, открывать свои представительства на территории государства. Уже 21 мая этот законопроект внесли в нижнюю палату парламента.

Ранее глава Роскомнадзора рассказал о мерах, которые будут применяться к нарушающим законы РФ компаниям. Уже летом этого года ведомство может ввести оборотные штрафы в отношении западных компаний, которые не удалят запрещенный в стране контент. Также ведомство планирует расширить спектр мер воздействия на нарушающие законы России сайты.