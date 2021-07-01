Обнародовано видео задержания главаря татарстанского звена «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
© Видео: ЦОС ФСБ © Фото: ЦОС ФСБ
ФСБ России опубликовала видео задержания главы татарстанского звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. В ролике задержанный лежит на земле в наручниках, затем правоохранители доставляют его в отдел.
Спецоперация по задержанию мужчины проводилась совместно с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России. Как уточнили в ФСБ, главарь ячейки распространял среди россиян воинствующую террористическую идеологию в сочетании с нетерпимостью к другим религиям и вербовал мусульман в ряды боевиков.
По факту возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная в РФ.