Обнародовано видео задержания главаря татарстанского звена «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

ФСБ России опубликовала видео задержания главы татарстанского звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. В ролике задержанный лежит на земле в наручниках, затем правоохранители доставляют его в отдел.

Спецоперация по задержанию мужчины проводилась совместно с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России. Как уточнили в ФСБ, главарь ячейки распространял среди россиян воинствующую террористическую идеологию в сочетании с нетерпимостью к другим религиям и вербовал мусульман в ряды боевиков.

По факту возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная в РФ.