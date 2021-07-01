ФСБ задержала главаря татарстанского звена террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*

В Татарстане задержали главаря регионального звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Ячейка вербовала российских мусульман в ряды боевиков, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Задержан главарь татарстанского звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*», - говорится в сообщении силового ведомства.

Спецоперация по задержанию проводилась совместно с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России. По местам регистрации и фактического проживания задержанного обнаружили и изъяли запрещенные пропагандистские материалы террористической организации, средства связи и электронные носители информации.

Главарь звена, как уточнили в ФСБ, распространял, в том числе в Интернете, воинствующую исламистскую террористическую идеологию в сочетании с нетерпимостью к другим религиям и вербовал мусульман в ряды боевиков.

По факту возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная в РФ.