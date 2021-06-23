«Оранжевое» настроение: Россию накрыла аномальная жара сродни африканской

В Россию пришло самое что ни на есть «оранжевое» лето и цвет такой погодной опасности - повсюду. Пик аномальной жары свойственной экватору - распределен по всей стране. Сегодняшний день вновь стал урожайным на рекорды.

В Москве был самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений + 34,8 градуса. Однако синоптики обещают, что уже завтра может быть + 37. В Санкт-Петербурге + 32,9 градуса. Еще сложнее - жителям Нижней Волги и Прикаспия, включая Калмыкию, Волгоградскую и Астраханскую области - там столбики термометров показывают выше +40: асфальт плавится, а воздух - обжигает. Высокие температуры в Архангельске +31, Ижевске + 32, Вологде + 33. Воды Балтийского моря прогрелись до рекордных + 26 градусов.

Как характеризует происходящее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, под влиянием антициклона погода в России сейчас - как в пустыне Каракумы: когда нет облаков и солнце насыщено энергией. Ситуацию называют даже серьезнее, чем летом 2010 года, когда рекордная жара держалась два месяца. Сейчас температура еще выше, однако, к счастью, засухи и торфяных пожаров - не предвидится.

Аномальная жара в центральных регионах в ближайшие дни никуда и не денется. Синоптики советуют запастись терпением и водой.

«Мало того, есть вероятность установления нового температурного уровня июня, которой наблюдался в 1901 году, когда было + 34,7 градусов. В Москве малооблачная погода сохранится, осадки исключены. Температура воздуха в столице повысится до + 34-36, в Подмосковье - до +32-37 и изнуряющего зноя. Жара продержится до выходных включительно, а значит - впереди еще три-четыре рекорда», - рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

А для кого-то жаркая погода только приносит дополнительный заработок. Продавцы мороженого не успевают сдавать кассу. В Твери ценник на холодное угощение доходит до 300 рублей. В Саратове люди спешат на пляж, несмотря на запрет, так как он еще находится в процессе строительства - людям не мешают ни звуки работающих инструментов, ни запах свежего асфальта.

В Ростове-на-Дону - где почти +40 - жители купаются на территории складов XIX века. В руинах бьют родники, а от разрушенных стен - есть постоянная тень. Кто не может выбраться из города - обосновались у фонтанов.

Эпицентр антициклона сейчас находится над Поволжьем. В Нижнем Новгороде - под +30 даже ночью. По словам метеорологов, на смену небывалой жаре придут сильнейшие ливни.