В стране и мире Российские военные объекты не повреждены при землетрясении в Таджикистане Егор Левин Военнослужащие выполняют задачи по предназначению, разрушений и повреждений российских военных объектов нет. © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: По данным пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), российские военные объекты не повреждены в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Таджикистане. Сообщается, что дежурные силы несут службу в штатном режиме, боеготовность военнослужащих также никак не изменилась. «Личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений российских военных объектов нет», - сообщили в ЦВО. Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали пять человек. Двое несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района госпитализированы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика