Российские военные объекты не повреждены при землетрясении в Таджикистане
Военнослужащие выполняют задачи по предназначению, разрушений и повреждений российских военных объектов нет.
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По данным пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), российские военные объекты не повреждены в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Таджикистане.
Сообщается, что дежурные силы несут службу в штатном режиме, боеготовность военнослужащих также никак не изменилась.
«Личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений российских военных объектов нет», - сообщили в ЦВО.
Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали пять человек. Двое несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района госпитализированы.