Пять человек стали жертвами землетрясения в Таджикистане
В Таджикистане произошло землетрясение в результате которого погибли пять человек
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пять человек стали жертвами землетрясения в Таджикистане
В Таджикистане произошло землетрясение в результате которого погибли пять человек
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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