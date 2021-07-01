В мае 2021 года в России снизилась безработица – с 5,2% до 4,9% в сравнении с апрелем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По состоянию на май 2021 года около 3,7 миллиона человек возрастом старше 15 лет были безработным. Таким образом, этот показатель составил 4,9% от числа работоспособного населения.

Годом назад резкий рост безработицы в России был зафиксирован в апреле 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Тогда показатель резко вырос с 4,7% до 5,8%. Позже пиковый уровень безработицы зафиксировали в августе – он составил 6,4%.

Ранее стало известно, что Россия потеряла меньше рабочих мест из-за пандемии, чем другие страны. В результате безработица в стране оказались ниже мирового уровня. В мировом индексе защиты трудовых прав РФ оказалась выше чем США, Австралия и Сингапур.