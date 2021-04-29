ВЦИОМ: Россия во время пандемии сохранила больше рабочих мест, чем другие страны

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил о том, что в России во время пандемии удалось сохранить больше рабочих мест, чем в других странах. В результате безработица в стране оказались ниже мирового уровня. По словам руководителя, РФ в мировом индексе защиты трудовых прав оказалась выше чем США, Австралия и Сингапур.

Мамонов также рассказал, что согласно опросам, каждый пятый россиянин сталкивался с нарушением трудовых прав.

«Первое - это переработки. Ненормированный график работы. В качестве проблемы заявлялась неоплата дополнительных часов. 16 процентов от числа опрошенных россиян. На втором месте - это маленькая зарплата и отсутствие индексации. И на третьем - невыплата зарплаты, задержка выплаты зарплаты в срок», - заявил представитель ВЦИОМ.

Ранее ВЦИОМ провел опрос общественного мнения, приуроченный к Международному дню счастья. Подавляющее большинство россиян отметили, что, вероятно, могли бы назвать себя счастливыми людьми.