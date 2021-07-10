СМИ: власти Гаити попросили направить в страну войска ООН для обеспечения безопасности

После убийства президента Жовенеля Моиза, власти Гаити обратились в ООН с просьбой направить в их страну войска для помощи в обеспечении безопасности. Особенно официальные лица беспокоятся об охране ключевых объектов инфраструктуры.

Письмо в представительство ООН в Гаити было направлено из офиса премьер-министра 7 июля. Цель просьбы, отмечает Reuters, заключается в поддержке усилий национальной полиции по восстановлению безопасности и общественного порядка на всей территории.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит при нападении на его резиденцию в ночь 7 июля. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Вчера, 9 июля, власти Гаити заявили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству главы государства.