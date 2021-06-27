«Забористая» идея: почему Зеленский решил отгородиться от Донбасса

Владимир Зеленский наконец-то придумал, что делать с Донбассом. Если вкратце, то новый план, или как сам президент сказал в интервью - «план Б» - означает, что Киев умывает руки. Полный разрыв отношений с Юго-Востоком. Уже второй раз, сначала на пресс-конференции в мае, и теперь сейчас, глава государства заявляет официально - он готов отречься от части страны.

«Это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины», - заявил Зеленский.

Полное расторжение отношений с ДНР и ЛНР - в представлении Зеленского - это стена, которая появится между Донбассом и Украиной. Даже для президента, который до сих пор строит знаменитый европейский вал на границе с Россией – это уже чересчур. И Зеленский поправляет себя – стена – это метафора такая.

«Стена - это не просто слова или что-то, что кто-то там построит. Стена — это все», - заявил Зеленский.

Изоляция Донбасса – для украинского президента – едва ли не единственный оставшийся выход из ситуации. На попытку захватить Донбасс силой он получил ясный ответ из Кремля - переступив эту красную линию, он войдет в историю как последний президент государства под названием Украина. Просто потому, что такого государства больше не будет. Энергетическая и водная блокада тоже результатов не принесли. И невозможность вернуть Донбасс силовым путем для Зеленского серьезная проблема. Поэтому представить отказ от Юго-Востока, не как собственное решение, а как стену, возведенную волей всего народа - видимо, последний шанс сохранить лицо.

«Уже в течении своей каденции, в течении двух лет, он эту стену возводил сам. Сколько с украинских экранов звучало призывов - что нам эти люди не нужны, отрежем их как раковую опухоль? И президент мог бы на это реагировать, как государственный деятель, который может объединить страну, но он этого не делал», - заявила украинский политолог Ирина Таран.

И очевидно, что на планируемом референдуме о разрыве отношений с Донбассом, Зеленский уже заранее знает,как проголосуют жители страны.

«Главное, не то, что ты спрашиваешь, а как ты спрашиваешь! Как только скажут - а хотите ли вы видеть перед собой чудную, высокую, раскрашенную, прекрасную стену, которая защищает вас от раскаленного солнца, которая защищает вас от ветра. Человек скажет: Боже! Почему эта стена до сих пор еще не была построена?!», - отмечает украинский журналист Артем Никифоров.

И пусть это ирония, но жители Донбасса будут рады и такому. За семь лет, в течении которых существуют самопровозглашенные республики, люди привыкли к артиллерийской канонаде, и к тому, что собственные взгляды, родной язык и культуру приходится защищать с оружием в руках.

«Что я могу сказать - пусть отгораживаются. Пусть перестанут стрелять - это самое главное», - считает житель Донецка Александр.

Ситуация настолько плачевная, что правительство выпустило специальную методичку, чтобы разъяснить гражданам, кто враг и как правильно с ним бороться. И главное – при чем тут Россия.

«Мы говорим и о поляризации, и об использовании наших слабостей, и о распространении "зрады" и клеветы. Каждое поражение, каждая маленькая ошибка становится хорошим основанием для вмешательства, и Россия пытается нас поссорить внутри страны. Потому что, если мы будем отвлечены на постоянные споры и ссоры, нас будет легко победить», -заявила руководитель украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская.

А депутат киевского совета от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк предложил начинать готовиться к войне чуть ли не с пеленок. Детей, по его мнению, необходимо отдавать в националистические лагеря, считающиеся на Украине патриотическими. Там их научат «родину любить». И еще подготовят к войне с Россией.

Вот только это объединение происходит под флагом насильственной украинизации, когда под запретом оказывается русский язык, на котором до сих пор говорит значительная часть населения страны. Вот и в своем интервью президент Зеленский случайно заговаривает на русском – и тут же извиняется.

Зеленский словно отрицает прошлое своей страны. И в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, он специально избегает сочетания этих слов - называя просто и как то совсем обезличенно - эпизодом Второй мировой.

«Сегодня, 22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-я годовщина начала наиболее кровавого периода Второй мировой. Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них за жизнь и возможность строить новую Украину, в которой не будет места войнам», - заявил Зеленский.

Президент Украины предпочел забыть о десятках миллионов других советских граждан, которые плечом к плечу с защищали мир от того самого нацистского нашествия. Ведь это полностью противоречит идеям неонацизма, которые в современной Украине возведены в ранг государственной политики. Любые символы Великой победы давно внесены в реестр запрещенных, наравне с символикой Третьего рейха.

На неделе состоялся суд над одним из одесских активистов акции «Бессмертный полк». То, что с ним произошло иначе как горькой иронией не назовешь. В день начала войны, 22 июня, его судили за празднование Дня победы.

«Почему в 10 часов, а не в 4 утра. Для того, чтобы все совпало. 22го числа в 4 утра для того, чтобы мы поняли в конце концов, что это за власть и что это за представители власти, и какие имеют значения для них вот эти даты», - рассказал активист Морис Ибрагим.

Морис рассказал - в этом году, на шествии 9 мая, людей задерживали за ленты - не георгиевские, а только похожие на них. За портреты маршала Жукова, хотя его изображение даже не попадает под действие закона о декоммунизации. Вот именно из-за такого портрета на мужчину и составили протокол. Почему-то за нарушение правил карантина.

«Поехали туда, написали протокол против меня, на меня. Протокол по статье 44.3. Я так понял эта статья – организация мероприятий во время карантина, то есть нарушение карантина», - сообщил Ибрагим.

Уже после заседания Морис рассказал, что вне зависимости от приговора решил - будет продолжать сохранять память о нашей общей истории. Хоть 9 мая, хоть в любой другой день. И то, что произошло в тот день, иначе как чудом для нынешнего украинского правосудия не назовешь - суд оправдал мужчину.

Вот именно из-за того, что сейчас происходит на территории, которую контролирует Киев, в марте 2014 года Крым заявил на референдуме о нежелании оставаться в составе Украины. В мае точно так же поступили жители Донбасса. И если на еще одном референдуме, о котором сейчас говорит Зеленский, будет принято решение о полном разрыве отношений с ДНР и ЛНР - это будет означать, что Украина принимает сложившийся порядок вещей.

И этот процесс дальнейшего раздробления страны, санкционированный президентом, может пойти дальше. Сегодня на Украине слишком многим с Киевом не по пути.