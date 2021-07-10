СМИ опубликовали фото с обысков якобы в доме у начальника полиции Егорьевска

Сайт «Комсомольской правды» Kp.ru опубликовал фотографии с обысков, которые правоохранители провели якобы в доме у начальника ОМВД города Егорьевска Олега Ермакова.

Как видно из снимков, полицейский якобы хранил деньги в армейском термосе. Эту емкость он, согласно данным сайта издания, прятал в подвале своего дома. Когда термос был вскрыт, в нем, что следует из фотографий, была обнаружена крупная денежная сумма в рублях и долларах.

При подсчете якобы оказалось, что внутри контейнера находится около пяти миллионов долларов, которые упакованы в пачки из пятитысячных рублевых и стодолларовых купюр.

Напомним, суд арестовал начальника полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова на два месяца по подозрению в подготовке к покушению на убийство. Также с главою полиции арестован его сын Александр.