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Более ста тысяч жителей Германии получили уведомление о полной вакцинации по ошибке

Кира Карон
22:49 10.07.2021
Лишь 382 тысячи бранденбуржцев полностью привились от COVID-19.
Более ста тысяч жителей Германии получили уведомление о полной вакцинации по ошибке
© Фото: Mahmoud Issa Keystone Press Agency Globallookpress
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Более ста тысяч жителей Бранденбурга Германии по ошибке получили подтверждение полной вакцинации, хотя была сделана лишь одна прививка. Об этом сообщает издание BZ Berlin.

Полностью от коронавирусной инфекции привились 382 тысячи бранденбуржцев. Часть привилась в больницах или у врача частной практики.

Ранее ученые Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура выяснили, сколько по времени у переболевших коронавирусной инфекцией держатся симптомы заболевания. У 10% переболевших в течение полугода с момента заражения остаются стойкие синдромы заболевания: кашель и одышка.

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