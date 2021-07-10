Армия Черноморский флот приступил к контролю за действиями ракетного катера ВМС Греции Алексей Курильченко Греческий ракетный катер «Даниолос» зашел в акваторию Черного моря. © Фото: hellenicnavy.gr Читайте нас на: Силы Черноморского флота контролируют действия ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции, который зашел сегодня в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера "Даниолос" ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 г. в акваторию Черного моря», - говорится в сообщении. Ранее в Черное море направился быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США. Корабль следовал в северном направлении в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по альянсу НАТО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика