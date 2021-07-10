Легкомоторный самолет приземлился на автодороге в Коми

На автомобильной дорогое возле поселка Кедровый Шор Республики Коми экстренно приземлился легкомоторный самолет. По данным из соцсетей, вынужденная посадка была совершена из-за проблем с двигателем.

Также сообщается, что воздушное судно использовалось на мониторинга пожарной обстановки в регионе. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, воздушное судно не повреждено, никто не пострадал.

Ранее в Архангельской области упал легкомоторный самолет, который проводил патрулирование местности и мониторинг пожарной обстановки в лесах. Двух членов экипажа нашли живыми.