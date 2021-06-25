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Экипаж пропавшего легкомоторного самолета найден живым в Архангельской области

Анна Берестовая
00:32 25.06.2021
Члены экипажа самолета, с которым была потеряна связь во время патрулирования в Архангельской области, обнаружены живыми.
Экипаж пропавшего легкомоторного самолета найден живым в Архангельской области
© Фото: pixabay.com
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Двух членов экипажа легкомоторного самолета, упавшего на территории Архангельской области, нашли живыми. Соответствующую информацию сообщили в МЧС РФ. Также было обнаружено само судно.

Пилот и летчик-испытатель были взяты на борт вертолета Ми-8 для транспортировки в Котлас. Оба находятся в сознании, состояние здоровья уточняется.

Ранее указывалось, что с воздушным судном, проводившим патрулирование территории в небе над Верхнетоемским районом, была потеряна связь. Перед происшествием самолет участвовал в мониторинге лесопожарной обстановки в регионе.

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