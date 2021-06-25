Экипаж пропавшего легкомоторного самолета найден живым в Архангельской области

Двух членов экипажа легкомоторного самолета, упавшего на территории Архангельской области, нашли живыми. Соответствующую информацию сообщили в МЧС РФ. Также было обнаружено само судно.

Пилот и летчик-испытатель были взяты на борт вертолета Ми-8 для транспортировки в Котлас. Оба находятся в сознании, состояние здоровья уточняется.

Ранее указывалось, что с воздушным судном, проводившим патрулирование территории в небе над Верхнетоемским районом, была потеряна связь. Перед происшествием самолет участвовал в мониторинге лесопожарной обстановки в регионе.