Экипаж пропавшего легкомоторного самолета найден живым в Архангельской области
Члены экипажа самолета, с которым была потеряна связь во время патрулирования в Архангельской области, обнаружены живыми.
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Двух членов экипажа легкомоторного самолета, упавшего на территории Архангельской области, нашли живыми. Соответствующую информацию сообщили в МЧС РФ. Также было обнаружено само судно.
Пилот и летчик-испытатель были взяты на борт вертолета Ми-8 для транспортировки в Котлас. Оба находятся в сознании, состояние здоровья уточняется.
Ранее указывалось, что с воздушным судном, проводившим патрулирование территории в небе над Верхнетоемским районом, была потеряна связь. Перед происшествием самолет участвовал в мониторинге лесопожарной обстановки в регионе.