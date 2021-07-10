Катер врезался в скалу на водохранилище около Праги

Представитель чешской спасательной службы Петра Гомолова сообщила, что на Слапском водохранилище близ Праги катер врезался в скалу. Трое находившихся в нем молодых людей получили серьезные ранения.

«Катер, в котором находились двое молодых мужчин и женщина, следуя на значительной скорости по Слапскому водохранилищу, врезался в скалу», - сказала Гомолова.

У женщины поврежден позвоночник и имеется подозрение на кровоизлияние в брюшную полость. Она была доставлена в больницу вертолетом спасателей в Прагу. Двое мужчин с предварительным диагнозом - повреждение позвоночника, перевезены в клинику автомобилями скорой медицинской помощи.

На данный момент причины случившегося должна установить полиция, пишет ТАСС.

Ранее в Санкт-Петербурге моторная лодка с людьми врезалась в опору моста имени Ахмата Кадырова и перевернулась. В лодке находилось восемь человек, в том числе трое детей.