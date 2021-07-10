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СМИ: один из участников столкновения лодки с ограждением канала в Петербурге скончался

Алексей Курильченко
21:59 10.07.2021
Следователи Петербурга возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения катера с металлическим ограждением в акватории Дудергофского канала. По данным следствия, все находившиеся на судне люди оказались в воде и получили травмы и переломы различной степени тяжести. Один из них находился в состоянии клинической смерти.

«На судне находилось 9 человек, трое из которых дети. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи. По предварительной информации, взрослые граждане находились на судне в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении на сайте СК.

По данным РИА Новости, находившийся в состоянии клинической смерти, скончался.

Ранее транспортная прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по факту инцидента, произошедшего в Дудергофском канале. На место происшествия выехал работник органа.

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