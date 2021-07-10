Транспортная прокуратура начала проверку по факту отказа сажать в самолет больного ребенка в Якутии

Транспортная прокуратура Якутии организовала проверку после того, так пилоты одного из региональных рейсов отказались брать на борт ребенка. По результатам проверки будут рассмотрены меры в отношении виновных лиц.

«Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по размещенным в средствах массовой информации сведениям об отказе пилотом регионального авиарейса в перелете ребенку, летевшему на срочную операцию», - говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

Ранее в СМИ поступила информация, что девочке нужна была срочная операция в городе - из-за отказа пилотов ее пришлось везти на машине. Мать девочки сообщила, что ребенок сломал руку, когда играл на детской площадке.