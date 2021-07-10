В Якутии пилоты отказались брать на борт ребенка, нуждавшегося в экстренной операции

Пилоты самолета, направлявшегося в Якутск, отказались брать на борт 8-летнюю девочку с переломом руки, сославшись на возможный перевес. Как рассказала мама, дочери нужна была срочная операция в городе - из-за отказа им пришлось ехать на машине. Он также сообщила, что ребенок сломал руку, когда играла на детской площадке.

«Командир экипажа был непреклонен. Я умоляла, плакала, уговаривала взять одного ребенка. Но пилот пояснил, что у них будет перевес. Представляете ситуацию: ребенку, испытывающему острую боль, с открытым переломом руки, весом 20 кг, не нашлось места», - рассказала мать девочки сайту Sakhaday.

В результате на просьбу о помощи откликнулся знакомый женщины - он и отвез девочку в Якутск. Дорога заняла около суток - всю дорогу девочка страдала от боли и жары. Тем не менее, ее удалось доставить до больницы и успешно прооперировать. По факту отказа пилотов женщина обратилась в полицию - ей посоветовали написать заявление в прокуратуру.