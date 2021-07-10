В авиакомпании объяснили отказ брать на борт девочку со сломанной рукой в Якутии

Отказ пилотов рейса в Якутск брать на борт девочку со сломанной рукой мотивирован отсутствием сопровождающего ее медицинского работника. При этом на борт уже не могли взять безбилетного пассажира. Таким образом объяснили произошедший инцидент в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии», которая осуществляла рейс.

«По правилам перевозок авиакомпании, командир воздушного судна не имеет права брать на борт воздушного судна несовершеннолетнего пациента без сопровождения медицинского работника. Также он не имеет права брать на борт воздушного судна безбилетного пассажира, снимать с рейса пассажира, не нарушившего правила перевозок, общественный порядок», - цитирует РИА Новости сообщение.

В авиакомпании подчеркнули, что речь идет о правилах авиационной безопасности — если предельная загрузка самолета не позволяет, экипаж вправе отказать в посадочных местах.

Ранее мать девочки рассказала СМИ о случившемся. По ее словам, пилоты отказались брать на борт девочку, которой требовалась срочная операция, сославшись на перевес. В результате до места проведения операции ребенка пришлось везти на машине.