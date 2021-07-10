В Тольятти рядом с жилыми домами и санаторием возник природный пожар

В Тольятти в нескольких километрах от жилых домов вспыхнул природный пожар. По данным экстренных служб, площадь возгорания составляет 30 гектаров. Для тушения огня привлечено более сотни человек.

«В полутора километрах от жилых домов и в двух километрах от санатория "Лесное" действует один очаг ландшафтного природного пожара (30 гектаров). Пострадавших нет», - цитирует РИА Новости сообщение службы.

Всего над тушением работаю 108 человек, используется 45 единиц техники. По периметру пожара проводится опашка.

Ранее в МЧС сообщили, что спасателям удалось локализовать практически все очаги лесных пожаров в Челябинской области. Как сообщил замглавы министерства Илья Денисов, ситуация взята под контроль.