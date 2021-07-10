В стране и мире МЧС: локализованы практически все очаги пожаров в Челябинской области Алексей Курильченко Спасателям удалось взять под контроль ситуацию в лесными пожарами в Челябинской области. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Сотрудникам МЧС удалось локализовать практически все очаги лесных пожаров в Челябинской области. Как сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов, ситуация была взята под контроль. «В регионе действует сейчас пять очагов природных пожаров, площадь активного горения, как сказал губернатор, составляет порядка 20 гектаров. Ситуация под контролем находится, практически все очаги локализованы", - сообщил Денисов в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в МЧС сообщили, что общая площадь в Челябинской области увеличилась до 14 тысяч гектаров. Из-за возгораний эвакуировали более 350 человек, включая 150 детей. В настоящий момент в пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика