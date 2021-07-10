Матовников принял участие в церемонии вручения дипломов в Общевойсковой академии ВС

В Москве выпустились более 400 офицеров Общевойсковой академии Вооруженных Сил. В торжественной церемонии вручения дипломов приняли участие представители Главного командования Сухопутных войск, ветераны Вооруженных Сил. В этом году академию с отличием и медалью окончили 35 офицеров - в их числе иностранные военнослужащие. Подготовка военных кадров в академии идет по 14-ти программам магистратуры и 74-м программам дополнительного профессионального образования.

«Сегодня состоялся очередной выпуск нашей легендарной Общевойсковой академии Вооруженных Сил. Войска получают офицеров с новыми знаниями, с новым уровнем квалификации. Этот выпуск был особенный, поскольку два года офицеры учились в условиях борьбы с пандемией», - рассказал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Александр Матовников.

Сегодня, 10 июля, в стране проходит Всероссийский студенческий выпускной. В честь торжества к студентам обратился президент страны Владимир Путин.