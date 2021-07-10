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Путин обратился к выпускникам вузов в день Всероссийского студенческого выпускного

Алексей Курильченко
00:00 10.07.2021
Президент России поздравил студентов и преподавателей с праздником всероссийского выпускного.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: President of Russia via Globallookpress.com
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Президент России Владимир Путин обратился к российским студентам с поздравлением в честь дня Всероссийского студенческого выпускного. По словам главы государства, этот день ознаменует для многих начало новой, профессиональной жизни.

«Дорогие друзья. Сегодня во всей стране, во всех наших регионах, замечательный праздник - Всероссийский студенческий выпускной. Конечно, прежде всего от всей души хочу поздравить вас, молодых профессионалов, буквально только что защитивших дипломы, с успешным завершением обучения в ВУЗах, институтах, университетах. Студенческая пора - яркая, незабываемая - остается позади», - сказал Путин в обращении.

Президент добавил, что в новом этапе своей жизни бывшие студенты будут сами определять дальнейшее развитие, «планку своих будущих достижений». Путин уверен, что выпускники смогут многого добиться.

«В Год науки и технологий выпускной проходит под девизом "С наукой в сердце". В современном мире очень важно постоянно искать и получать новые знания, навыки, всегда быть в курсе самых передовых решений в своей профессиональной сфере, уметь их внедрять, применять. Не сомневаюсь, вы - целеустремленные молодые люди - к такому вызову абсолютно готовы», - отметил глава государства.

Путин подчеркнул важность знаний и саморазвития в современном мире. Он заверил, что платформы для профессионального роста в России будут продолжать развиваться для соответствия нуждам выпускников. Президент пожелал каждому найти свой путь.

«Отдельно хочу поздравить ваших наставников, поблагодарить весь профессорско-преподавательский состав за огромный, очень значимый труд в интересах будущего нашего государства», - отметил президент.

Всероссийский студенческий выпускной проходит 10 июля - в нем примут участие более 700 российских вузов. В интерактивных мероприятиях поучаствуют ученые, лидеры бизнес-сообщества и многие другие профессионалы своего дела.

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