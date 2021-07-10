Армия Артиллеристы Ульяновского соединения ВДВ загнали «противника» в огневой мешок Алексей Курильченко Артиллеристам ВДВ успешно отработали приемы по блокированию незаконных вооруженных формирований. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Подразделения десантно-штурмовой бригады Ульяновского соединения ВДВ провели учения, в ходе которого блокировали условное бандформирование. Информацию и координаты получили с помощью беспилотника. Блокировали возможные пути отхода и сосредоточенным огнем «уничтожили» бандформирование. В учении задействовали батареи самоходных артиллерийско-минометных установок «Нона», противотанковые управляемые ракеты «Корнет», а также расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы. Ранее военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 300 прыжков с парашютом в ходе занятий по воздушно-десантной подготовке. Десантирование совершалось из самолетов Ан-2 с высоты 600 метров при скорости полета воздушного судна около 180 километров в час. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика