Военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ совершили более 300 прыжков с парашютом

Военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 300 прыжков с парашютом в ходе занятий по воздушно-десантной подготовке.

Десантирование совершалось из самолетов Ан-2 с высоты 600 метров при скорости полета воздушного судна около 180 километров в час и интервалом отделения парашютистов в три секунды.

Взлетев с аэродрома «Клоково» под Тулой, личный состав десантировался на площадку приземления «Хомяково», где, осуществив сбор в составе подразделений, отработал тактические задачи по захвату объектов условного противника, после чего совершил марш-бросок на три километра до назначенного района.