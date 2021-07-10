Ветеран Войны, смотревший с Путиным Парад Победы, вновь чуть не стал жертвой мошенников

Прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы провела проверку, в результате которой было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который на Параде Победы находился на трибуне рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. Злоумышленники уже во второй раз попытались украсть деньги у 96-летнего пенсионера.

«На этот раз аферисты представлялись сотрудниками Пенсионного фонда РФ и судебными приставами, сообщив ветерану, что у него имеется долг в сумме 75 тысяч рублей за аренду банковской ячейки, где якобы хранилась денежная компенсация за некачественные медицинские услуги, оказанные в негосударственной клинике», - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Ветеран не поверил мошенникам, прервал с ними диалог и обратился в полиция. На данный момент ведется работа по установлению личности злоумышленников.

В мае неизвестный позвонил Василию Пронину на домашний телефон, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил снять 400 тысяч с банковского счета. В результате разработанной операции, полицейским удалось схватить двух злоумышленников.