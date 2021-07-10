На Дмитровском шоссе в Москве взорвался автомобиль: видео

В Москве на Дмитровском шоссе загорелся легковой автомобиль. Очевидцам удалось заснять момент взрыва машины.

Также очевидцы сообщили, что в салоне находились женщина и ребенок - им удалось покинуть полыхающий транспорт. Официальной информации об инциденте не поступало.

Ранее стало известно, что в Москве на перекрестке Щелковского шоссе и 3-ей Парковой улицы произошло массовое ДТП с участием машины скорой помощи. Как сообщает РИА Новости, в результате аварии пострадали три медика.