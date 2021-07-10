Три медика пострадали при столкновении четырех машин в Москве
Результате массового ДТП в Москве пострадали три работника скорой помощи.
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В Москве на перекрестке Щелковского шоссе и 3-ей Парковой улицы произошло массовое ДТП с участием машины скорой помощи. Как сообщает РИА Новости, в результате аварии пострадали три медика.
«На перекрестке Щелковского шоссе и 3-ей Парковой улицы произошло столкновение 4 машин. Движение перекрыто по дублеру Щелковского шоссе», - говорится в сообщении Дептранса.
Ранее в пригороде Хабаровска произошла авария с участием пожарного автомобиля, двое пожарных погибли. Возбуждено уголовное дело.