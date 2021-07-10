На Украине предложили депортировать из Крыма полмиллиона россиян

На случай, если Украина «вернет контроль на Крымом», руководство страны рассматривает несколько вариантов действий по отношению к живущим на территории полуострова россиянам. среду возможных сценариев может быть массовая депортация. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

«Идет ассимиляция и вытеснение местного населения и это военное преступление. Сегодня уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России», - цитирует слова министра РИА Новости.

Ранее в своей статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit президент России Владимир Путин рассказал, что привело к украинской трагедии в 2014 году. Глава государства отметил, что многие страны были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с Западом, либо с Россией.