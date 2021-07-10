Дипломатическая смена: Лавров обсудил внешнюю политику РФ со школьником из Армавира

Глава МИД Сергей Лавров обсудил внешнеполитический курс страны с шестиклассником из Армавира. Накануне, во время видеоконференции Владимира Путина финалистами конкурса «Большая перемена» Саша Лунин рассказал, что всерьез интересуется историей страны и дипломатией, и мечтает стать министром иностранных дел. После этого школьнику и позвонил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

«Мы организуем встречу с тобой в Москве, либо я иногда бываю в Краснодаре. Просто поговорим, мне хочется послушать тебя как ты видишь свою роль в познании нашей внешней политики. Это очень важно, что такие молодые ребята интересуются, я считаю, важнейшими для страны делами», - сказал Лавров по телефону.

Ранее, в ходе онлайн-встречи, школьник Даниил Галстян представил президенту Путину проект школы будущего, но затем расплакался. Глава государства успокоил школьника.