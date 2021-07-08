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Путин успокоил мальчика, расплакавшегося на презентации школы будущего

Алексей Курильченко
16:09 08.07.2021
Президент похвалил школьника, волнующегося за представленный проект «школы будущего».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с финалистами конкурса «Большая перемена». Школьник Даниил Галстян представил главе государства проект школы будущего, в которой девочки и мальчики учатся раздельно, но могут встречаться в общих зонах. Даниил рассказал, что его поддерживали родные, он передал привет маме и папе. После этого мальчик расплакался.

«Все хорошо, Даниил! Наверняка мама и папа тебя слышат, и то, что ты так переживаешь, с такой душой так говоришь о том, что делаешь, подчеркивает лишний раз твое отношение к своим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся, не надо стесняться, все хорошо», - сказал Даниилу президент.

Касательно проекта Путин отметил, что мальчикам и девочка в современных школах следует учиться вместе, так как они «с большим уважением относятся друг к другу». При этом президент похвалил идею «общих пространств» в проекте Даниила. Путин посоветовал мальчику ознакомиться с мнением экспертов по данному проекту школы.

В сентябре, в ходе всероссийского открытого видеоурока ко Дню знаний, президенту РФ Владимиру Путину предложили сыграть в «танчики» со школьниками. Президент в ответ предположил, что уступил бы ребятам, потому что они уже многого добились в киберспорте.

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