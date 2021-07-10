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Площадь пожаров в Челябинской области выросла до 14 тысяч гектаров

Алена Миронова
07:18 10.07.2021
В настоящий момент борьбу с огнем ведут более 630 человек. В тушении задействовали авиацию МЧС России - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.
Площадь пожаров в Челябинской области выросла до 14 тысяч гектаров
© Фото: МЧС РФ
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Площадь природных пожаров в Челябинской области увеличилась до 14 тысяч гектаров.


«По состоянию на 06:00 (по Москве) общая площадь пожаров в трех районах области составляет 14 тысяч гектаров», - передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как отмечается, из-за пожаров эвакуировали более 350 человек, включая 150 детей. В настоящий момент в пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек. 128 из них - дети. Остальные, как передается, уехали к родственникам. Люди в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым.  

Тушение пожаров осложнено высокими температурами воздуха, а также усилением ветра до 20 метров в секунду. Группировка по тушению пожаров увеличилась.

В настоящий момент борьбу с огнем ведут более 630 человек. В тушении задействовали авиацию МЧС России - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.

В пятницу природные пожары в Челябинской области распространились на два населенных пункта Джабык и Запасное. Всего сгорело 71 строение, включая 46 жилых домов. В большей степени пострадал населенный пункт Джабык - там огнем уничтоженными оказались 40 домов.

В МЧС подчеркнули, что вокруг населенных пунктов провели дополнительную опашку, расширили минерализованные полосы.

В населенных пунктах организовали дежурство пожарно-спасательных подразделений МЧС.

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