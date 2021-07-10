«Слово крайне исчезло»: жена Мамонова рассказала о его состоянии

Музыкант и актер Петр Мамонов десятые сутки находится на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние на сегодняшний день оценивается как тяжелое. Об этом «Звезде» сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

«Поступил он в тяжелом состоянии. На пятый день дыхание было кислородное. На пятый день дыхание ИВЛ и состояние крайне тяжелое. Сегодня десятый день на ИВЛ, ровно две недели, как он на ИВЛ. Но его состояние тяжелое. Слово крайне исчезло в шесть часов и десять. Информацию четыре раза в сутки дают», - рассказала Мамонова.

Артиста госпитализировали с коронавирусом в конце июня. По словам его супруги, врачи воздерживаются от прогнозов.