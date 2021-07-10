Верные Отечеству: в Москве приняли присягу новобранцы Преображенского полка

В Москве приняли присягу новобранцы Преображенского полка. Именно его военнослужащие всегда участвуют в ритуалах по возложению венков к Могиле Неизвестного Солдата, выносу флага России и Знамени Победы.

Присяга началась как раз с выноса Боевого знамени и национального триколора. Преображенцы поочередно зачитывали клятву на верность Отечеству, после чего демонстрировали свои навыки в строевой подготовке.

Ранее «Звезда» показывала, как Преображенский полк готовится к Параду Победы. Фактически их тренировки никогда и не прекращались, однако отдельным элементам строевой подготовки уделяют особое внимание.