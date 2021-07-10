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Путин распорядился обеспечить отдых на море пострадавшим от пожара в Челябинской области детям

Егор Левин
13:01 10.07.2021
Из-за угрозы возгорания из местного лагеря срочно эвакуировали более 100 детей; глава государства поручил правительству «возместить» их отдых.
Путин распорядился обеспечить отдых на море пострадавшим от пожара в Челябинской области детям
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить отдых на море пострадавшим от пожара в Челябинской области детям. Сделал он это во время телефонного разговора с губернатором пострадавшего региона Алексеем Текслером.

Из-за угрозы возгорания из местного оздоровительного лагеря были срочно эвакуированы более 100 детей. На что Путин поручил Текслеру сформировать возможные варианты по восстановлению поврежденной инфраструктуры, а правительству - «возмещения» детям их отдыха.

«Глава государства поручил правительству РФ, администрации президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье», - заявили в Кремле.

Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Челябинской области выросла до 14 тысяч гектаров. Борьбу с огнем ведут более 630 человек. В тушении задействовали авиацию МЧС России - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.

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