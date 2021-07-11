Совершенство «Совершенствования»: кадры подводных испытаний комплекса активной бронетанковой защиты

Российские военнослужащие активно разрабатывают умную активную защиту для техники помимо механической. Во все времена эту работу курировал 38-й НИИИ БТВТ.

На сегодняшний день особенно выделяется комплекс «Совершенствование-А». Устанавливать его можно не только на танки, но и, к примеру, на БМП и БРЭМ. На любой вид бронетанкового вооружения техники по требованию заказчика.

Название «Совершенствование-А» звучит амбициозно. На сегодняшний день это - самый лучший комплекс активной защиты.

Проверку комплекс проходит на заслуженном Т-72Б3. Это - единственный танк в РФ, по которому стреляли из гранатомета и пытались уничтожить практически всеми известными способами. Но он жив и здоров именно потому, что на нем установлен комплекс защиты «Совершенствование-А».

Проверять новый комплекс будут, как принято в Кубинке, в экстремальных условиях - с помощью погружения под воду. Задача - хорошенько промочить «Совершенствование». Напичканный электроникой, он должен работать даже после обильных «водных процедур».

45-тонный «монстр» опускается под воду на добрых полчаса. Танк уходит все глубже, в какой-то момент его выдает только воздухозаборная труба. Через некоторое время машина начинает выходить на поверхность. Делает она это не сама, танк тянут с помощью троса.

30 минут прошли, и теперь активной защите предстоит проверка, ради которой все и затевалось. Обсохнуть ей не дают, совсем наоборот, с помощью «душа» из пожарной машины исследователи добавляют воды. Чтобы затем выстрелить по защите из гранатомета.

Комплекс работает следующим образом: при попадании в зону ответственности, компьютер через радиолокационные станции просчитывает размер, скорость полета и направление боеприпаса. Он все просчитывает и дает команду на отстрел защитного боеприпаса. Это - блоки со взрывчаткой, поглощающей энергию кумулятивной струи. Такие испытания с бронетехникой начались в Кубинке 40 лет назад.

Активные средства защиты, которые установлены на танке, позволяют бороться со всеми средствами поражения по кругу. Даже в случае, когда из гранатометов стреляют по гусеницам, по нижней части корпуса или в верхнюю полусферу. Все летящие снаряды будут уничтожены.

Подготовив танк, военнослужащие выставляют гранатомет и уходят в бункер. Но что было дальше показывать «Военная приемка» не имеет права.

Два года назад на схожих испытаниях с тем же танком «Совершенствование-А», известный многим как «Арена-М», показал себя в лучшем виде, ликвидировав летящий снаряд, словно хороший вратарь на футбольном поле.

Ранее «Военная приемка» показала испытания бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». Его подвергли всем возможным обстрелам из практических всего возможного вооружения и подрывам с помощью взрывчатых веществ. Броневик показал себя достойно.

Смотрите новый выпуск «Военная приемка. Институт бронетанкового вооружения и техники» на сайте телеканала «Звезда», приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Впервые на телевизионном экране - один из самых закрытых военных научно-исследовательских институтов страны, занимающийся испытанием бронетехники, 38-й НИИИ БТВТ. Именно он «обкатывал» все военные новинки страны: боевую платформу «Армата», тяжелый БТР «Бумеранг», танк Т-90 «Прорыв», броневики «Атлет» и «Тигр». «Вишенка на торте» для зрителей - выстрел из Т-14 «Армата» по реальному танку.