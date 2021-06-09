«Не дали никакого результата»: глава Итало-Российской торговой палаты оценил эффект от антироссийских санкций

Санкции в отношении России не принесли результата. Об этом заявил глава Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

«Я думаю, что Россия доказала в течение этих семи лет, что санкции не дали никакого результата. Если вы посмотрите на положение дел сегодня и семь лет назад, вы увидите, что Россия вернулась на уровень до санкций», - заявил Трани.

Он обратил внимание на то, что Россия очень быстро отреагировала на угрозу санкций и сумела развить сельское хозяйство за это время, добавив, что импортозамещение работает в полной мере.

«На самом деле те проекты, которые Минпромторг хотел реализовать в 2014 году, - и все на самом деле ожидали, что будет нереально выполнить те задачи, которые Минпромторг ставит, - на самом деле вы сейчас видите, что они выполнены», - подчеркнул Трани.

В качестве примера глава Итало-Российской торговой палаты привел производство сыров в России.

Ранее с призывом ужесточить санкции против России в очередной раз выступил председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли. По словам руководителя организации, главы Евросоюза должны саккумулировать свои силы против российских чиновников.