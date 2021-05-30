Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России

С призывом ужесточить санкции против России в очередной раз выступил председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли. По словам руководителя организации, главы Евросоюза должны саккумулировать свои силы против российских чиновников.

«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», - заявил Сассоли в интервью изданиям медиа-группы Funke.

Глава Европарламента охарактеризовал отношения между Россией и ЕС как очень напряженные», упомянув в связи с этим ставшие уже традиционные предлоги под названием - «ситуация с Навальным» и «конфликт на юго-востоке Украины».

Очередной виток напряжения между Москвой и Брюсселем начался в марте, когда Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека - такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. В ответ на это в России запретили въезд восьми европейским чиновникам, включая самого главу Европарламента.