Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице

После пожара в больнице в Рязани, в результате которого погибли три человека, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России на своем сайте.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в ГБУ РО Клиническая больница имени Семашко по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - говорится в сообщении.

Ранее была названа причина гибели людей при пожаре - отравление угарным газом. Перед этим, после сообщения о возгорании, из медучреждения эвакуировали 35 человек. Помимо погибших при этом пострадали медсестра и десять пациентов.