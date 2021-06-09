Названа предварительная причина пожара в рязанской больнице
Причиной пожара в реанимации в Рязани могло стать замыкание оборудования.
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Причиной пожара в реанимации в ОКБ имени Н.А. Семашко в Рязани могло стать замыкание в работе оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Согласно имеющейся информации, очаг пожара, предварительно, находился в одной из палат.
Огонь в реанимационном отделении вспыхнул ночью в среду, 9 июня. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. В настоящий момент сотрудники оперативных служб работают над устранением последствий произошедшего.