Названа предварительная причина пожара в рязанской больнице

Причиной пожара в реанимации в ОКБ имени Н.А. Семашко в Рязани могло стать замыкание в работе оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

Согласно имеющейся информации, очаг пожара, предварительно, находился в одной из палат.

Огонь в реанимационном отделении вспыхнул ночью в среду, 9 июня. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. В настоящий момент сотрудники оперативных служб работают над устранением последствий произошедшего.