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В МЧС рассказали подробности пожара в рязанской больнице

Алена Миронова
07:16 09.06.2021
МЧС в комментарии «Звезде» раскрыло детали пожара в рязанской больнице, где погибли три человека.
В МЧС рассказали подробности пожара в рязанской больнице
© Фото: МЧС РФ
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В МЧС поделились со «Звездой» подробностями пожара в рязанской больнице, где погибли три человека.

«Сообщение о пожаре поступило в 3:36. Пожар ликвидирован полностью в 4:17. Погибло три человека. Тридцать пять человек эвакуировано, восемь спасено», - отметили в ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

Причина пожара, а также ущерб в настоящий момент устанавливаются. По предварительной версии, причиной пожара в реанимации могло стать замыкание в работе оборудования. Согласно имеющейся информации, очаг пожара, предварительно, находился в одной из палат.

От МЧС к тушению пожара привлекались 60 человек и 19 единиц техники.

Огонь в реанимационном отделении вспыхнул ночью в среду, 9 июня. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. В настоящий момент сотрудники оперативных служб работают над устранением последствий произошедшего.

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