Группа центрального аппарата МЧС выехала в рязанскую больницу, где произошел пожар

Рабочая группа Центрального аппарата МЧС по поручению главы ведомства Евгения Зиничева выехала в рязанскую больницу, где в результате пожара в реанимации погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной пожара в реанимации могло стать замыкание в работе оборудования. Согласно имеющейся информации, очаг пожара, предварительно, находился в одной из палат.

Огонь в реанимационном отделении вспыхнул ночью в среду, 9 июня. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. В настоящий момент сотрудники оперативных служб работают над устранением последствий произошедшего.