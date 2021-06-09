Россияне смогут автоматически получать социальные выплаты через «Госуслуги»

Россияне смогут автоматически получать социальные выплаты на «Госуслугах». Об этом сообщили в Минтруде.

Так, в соответствии с нововведением, россияне смогут дать свое согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки - необходимо будет лишь указать банковские реквизиты. Никаких отдельных заявлений подавать не потребуется. Об этом сообщает газета «Известия».

Помощь же, связанная с нуждаемостью, например, пособие по безработице, будет начислено по заявлению, однако никакие дополнительные справки не потребуются.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил ввести новые социальные выплаты. Глава государства поручил правительству к июлю выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. Так, с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет, воспитание которых проходит в неполных семьях.

Кроме того, новые социальные выплаты относятся и к беременным женщинам, которые оказались в тяжелом материальном положении - в среднем 6 350 рублей в месяц после 6 недели беременности.

Также Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.